Около 4% молочной продукции в Самарской области не соответствует нормам

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-08T16:22:45+03:00

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8 ноября в Пресс-центре «КП-Самара» прошел круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню качества. Главной темой обсуждения стало молоко и молочные продукты в магазинах Самары. Как отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Коротких, на прилавках все меньше некачественной продукции.

- По результатам исследований за последние 9 месяцев в более чем 2 тыс. проб молочной продукции только 4% не соответствовали требованиям законодательства. 3,2% продукции не соответствовали норме по физико-химическим показателям (описание на этикетке не отражало действительности), - рассказала Ирина Коротких. - В то же время около 2% молочных продуктов, отобранных таким образом, содержали антибиотики, а 1,8% отличались от нормы по микробиологическим показателям.

В управление Росселхознадзора привели немного другие цифры. Они проводили проверки по своим программам, и выявили 9% фальсификата среди отобранных ими проб.

При этом эксперты обоих ведомств уточнили, что количество фальсификатов за несколько лет снизилось.