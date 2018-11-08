2018-11-08T16:42:46+03:00
Общество

Московское шоссе встало в пробку из-за обрыва троллейбусных проводов

Движение полностью парализовано по направлению к проспекту Кирова
Анастасия ФИЛАТОВА
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На Московском шоссе образовалась пробка из троллейбусовНа Московском шоссе образовалась пробка из троллейбусовФото: Яндекс.Карты
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Вечером в четверг, 8 ноября, Московское шоссе в Самаре вновь сковала огромная пробка. Движение встало от кольца на пересечении с улицей Луначарского до пересечения с улицей Советской Армии. Как оказалось, виновниками всех бед и долгой дороги домой после работы стали троллейбусы. На их контактной сети в районе пересечения Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошел обрыв проводов. Об этом в соцсетях сообщают "везунчики", попавшие в пробку.

По словам автомобилистов, обрыв произошел по направлению к проспекту Кирова. И сейчас там образовалась пробка из троллейбусов. Те водители троллейбусов, кого диспетчер успел предупредить, разворачиваются на кольце с улицей Луначарского, чтобы не стоять в заторе. Водителей просят искать пути объезда.

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