Испугалась не на шутку: В Самарской области витрина с алкоголем рухнула к ногам продавца

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-08T17:04:14+03:00

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Сотрудница магазина «Пятерочка» на улице Мира в Похвистнево чудом не пострадала на рабочем месте из-за алкоголя. 6 ноября в магазине ни с того ни с сего рухнула витрина, заполненная спиртными напитками.

ЧП Пятерка.

Женщина выкладывала продукцию на противоположный прилавок и услышала шум. Продавец повернулась и в этот момент на нее посыпались стеклянные бутылки. Как пояснили «Похвистнево-Информ» в магазине, витрина с алкогольной продукцией обрушилась из-за перевеса. Момент обрушения запечатлела камера наблюдения. По счастливой случайности никто не пострадал. Покупатели спокойно продолжили выбирать товары в торговой точке. А вот сам магазин понес ущерб, размер ущерба пока неизвестен.