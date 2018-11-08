Самарским продуктам поставят «знак качества»

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-08T18:02:16+03:00

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Председатель правительства Самарской области Александр Нефедов подписал распоряжение о создании системы добровольной сертификации «Самарский знак качества». Уже в 2019 году добросовестные производители смогут обратиться к держателю этого знака, учреждению, подведомственному минсельхозу, и подать заявку на получение этого знака.

- Система может заработать уже в 2019 году, сейчас государственные органы власти должны одобрить законопроект, также будет выбран оператор, который займется выдачей "знаков качества", - отметила на "круглом столе" в "Комсомолке" консультант Управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Надежда Романова.

Пятиугольник с Волгой внутри можно будет размещать на упаковке продукта. Такого производителя смогут проверить в любое время, просто получив продукцию из торговых сетей и магазинов. Так законодатели надеются отсеять тех, кто указывает на упаковке неверную информацию: например, не сообщает о наличии растительных жиров в молочной продукции.

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