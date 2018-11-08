2018-11-08T18:39:21+03:00
Общество

Самарский оппозиционный депутат Михаил Матвеев возглавил комитет по местному самоуправлению губдумы

Его кандидатуру поддержали все члены комитета
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Михаил Матвеев планирует поработать над структурой местного самоуправленияМихаил Матвеев планирует поработать над структурой местного самоуправленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской губернской думе выбрали председателя комитета по местному самоуправлению. Им стал депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев, известный своими многочисленными участиями в митингах против пенсионной реформы и за возвращение льгот инвалидам. За него единогласно проголосовали все члены комитета по МСУ. Однако окончательное решение по его кандидатуре будеет принято на пленарном заседании губдумы, которое состоится 14 ноября.

Напомним, что ранее пост председателя комитета по МСУ занимал Владимир Субботин. Он покинул его в начале июля. Что касается Михаила Матвеева, то он занимал должность заместителя председателя комитета. По словам депутата, если его кандидатура будет поддержана, то он планирует внести некоторые изменения в систему местного самоуправления, которая сложилась при предыдущем губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Кроме того, в планах Михаила Матвеева - работа над региональным бюджетом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кировского района Самары из-за коммунальной аварии остались без холодной воды
Самарским продуктам поставят «знак качества»
Испугалась не на шутку: В Самарской области витрина с алкоголем рухнула к ногам продавца
Московское шоссе встало в пробку из-за обрыва троллейбусных проводов
Около 4% молочной продукции в Самарской области не соответствует нормам
В Сызрани нашли ответственных за пожар в памятнике архитектуры начала XX века
В Самаре прокуратура признала незаконной закрытую вечеринку в Доме со слонами
В Самаре на здание бывшего Коммерческого клуба повесили табличку с ошибками
Незаконно занимал землю: в Управленческом снесли торговый павильон
Для самарских пенсионеров в Мобильной академии стартовал новый учебный год
Напал с ножом и уехал в ночной клуб: появились подробности угона иномарки с парковки ТЦ «Самолет»
Власть повышает качество работы с населением области за счет цифровых технологий
Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам
Фрунзенский мост и проспект Карла Маркса до границы Самары: в регионе обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
В Самаре на отлов бездомных животных потратят 8 млн рублей
Еще один УЗИ-аппарат экспертного класса появился в Самаре
Жена самарского олигарха вновь взбудоражила подписчиков откровенным видео
Грипп и ОРВИ продолжают «косить» жителей Самарской области
В Самарской области под колесами «Калины» погибла женщина