Самарский оппозиционный депутат Михаил Матвеев возглавил комитет по местному самоуправлению губдумы

СЕГОДНЯ 18:36 2018-11-08T18:39:21+03:00

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В Самарской губернской думе выбрали председателя комитета по местному самоуправлению. Им стал депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев, известный своими многочисленными участиями в митингах против пенсионной реформы и за возвращение льгот инвалидам. За него единогласно проголосовали все члены комитета по МСУ. Однако окончательное решение по его кандидатуре будеет принято на пленарном заседании губдумы, которое состоится 14 ноября.

Напомним, что ранее пост председателя комитета по МСУ занимал Владимир Субботин. Он покинул его в начале июля. Что касается Михаила Матвеева, то он занимал должность заместителя председателя комитета. По словам депутата, если его кандидатура будет поддержана, то он планирует внести некоторые изменения в систему местного самоуправления, которая сложилась при предыдущем губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Кроме того, в планах Михаила Матвеева - работа над региональным бюджетом.