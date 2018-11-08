2018-11-08T20:23:12+03:00
Общество

Жители Кировского и Промышленного районов Самары из-за коммунальной аварии остались без холодной воды

В ларьки с водой уже выстроились огромные очереди
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники СКС уже работают на месте аварииСотрудники СКС уже работают на месте аварииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем в четверг, 8 ноября, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. В результате без холодной воды остались жители Кировского и Промышленного районов. Теперь они "атакуют" ларьки с водой. Очереди уже накопились приличные.

Как сообщили в Самарских коммунальных системах, воду пришлось перекрыть из-за неисправности затвора на трубе диаметром 500 мм. Под отключения попали жители домов, расположенных в границах улиц: Кирова - Мирная - Майская - Ставропольская - Краснодонская - Нагорная - Черемшанская.

Самарцы смели почти всю воду с полок магазинов Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарцы смели почти всю воду с полок магазиновФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В настоящее время на месте ЧП работает аварийная бригада. Точные сроки завершения работ пока не известны. Коммунальщики обещают постараться, чтобы уже завтра вода вернулась в дома самарцев. Пока же они могут воспользоваться водой из бойлеров. Их установили по следующим адресам: улица Минская, 27, улица Майская, 49 и улица Ставропольская, 159. Места расположения бойлеров будут меняться.

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