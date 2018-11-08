2018-11-08T20:42:07+03:00
Происшествия

В Самаре четверо сотрудников угрозыска попались на взятке в 600 тысяч рублей

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранителей задержали с поличнымПравоохранителей задержали с поличнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Четверо сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области могут быть замешаны в коррупционном преступлении. Их подозревают в получении взятки в 600 тысяч рублей. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Сегодня, 8 ноября, в Самаре при получении взятки в 600 тысяч рублей были задержаны четверо сотрудников уголовного розыска. Это был первый транш. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ, - рассказал Александр Хинштейн.

По его словам, деньги предназначались для того, чтобы полицейские поспособствовали в том, чтобы подозреваемый в деле о нанесении тяжких телесных поврежденый смог избежать уголовной ответственности. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

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