В Самаре будут судить за крупную взятку инженера из Омской области

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-08T20:40:09+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом инженер казенного учреждения Омской области, обвиняемый в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 19 декабря прошлого года инженер получил от директора одного из ООО взятку в 3,5 млн рублей, при этом 3 млн рублей были муляжом. За эти деньги он должен был посодействовать в заключении госконтракта между казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства Омской области» и этой фирмой, а также беспрепятственно принять поставленное по контракту оборудование. Сразу после получения денег мужчину задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Кировский районный суд Самары.