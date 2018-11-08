Водителя Infiniti, сбившего насмерть сотрудника ДПС под Сызранью, арестовали на 2 месяца

8 Нояб. 21:53 2018-11-08T21:53:42+03:00

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В четверг, 8 ноября, в Сызранском городском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения 23-летнему водителю автомобиля Infiniti G35 Sport, по вине которого погибли два человека: 24-летний сотрудник ДПС Владимир Горшков и 34-летний пассажир иномарки. Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение заключить молодого человека - представителя цыганской диаспоры из Ульяновской области - под стражу. Он проведет в СИЗО 2 месяца.

Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 5 ноября, примерно в 1:30 на 925 км трассы М-5 «Урал» около села Печерское в Сызранском районе. Автомобилист, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречной полосе. Сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, однако тот, не справившись с управлением, сбил его и съехал в кювет. Полицейский от полученных травм скончался на месте. Также погиб и пассажир иномарки. Последний, по словам очевидцев, буквально вылетел из окна.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Сейчас его расследование продолжается.