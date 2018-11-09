2018-11-09T07:52:08+03:00
Общество

В Самаре больше месяца разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

Школьница с 27 сентября не выходит на связь с близкими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: vk.com
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В Самаре родственники и волонтеры разыскивают 14-летнюю Татьяну Хамкову. Девочка ушла из дома 27 сентября, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения Татьяна была одета в желтую удлиненную куртку, синие джинсы и черно-белые кроссовки с розовыми шнурками. Приметы: 155-160 см, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч, карие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Анастасия. Телефон: 89276077688.

Напомним, что в Самаре также уже неделю ищут 14-летнюю Светлану Милахову. Она пропала в прошлую пятницу, 2 ноября. В соцсетях постоянно появляются сообщения, что девочку видели в том или ином месте, но найти ее пока так и не удалось.

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