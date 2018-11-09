2018-11-09T08:06:36+03:00
Общество

Жителям Кировского и Промышленного района вернули холодную воду

Работы по устранению аварии на водоводе завершили в три утра
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Воду вернули ночьюВоду вернули ночью
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В Самаре вернули холодную воду жителям домов в районе улиц Ставропольска,я Майская, Мирная, Краснодонская, Нагорная. Напомним, вчера здесь случился технологический сбой на водоводе диаметром 500 мм. Из строя вышла запорная арматура. Это случилось еще днем, воду пришлось отключить.

- Специалисты РКС провели обследование сети и приняли решение отремонтировать арматуру, а не менять ее, так как это потребовало бы длительного отключения воды, - сообщают в пресс-службе компании.

В то время, как жители района страдали от того, что воду уже было негде даже купить (в магазинах были пустые полки) и выстраивались в очереди к бойлеру, 17 членом бригад СКС и семь единиц техники продолжали трудиться. В итоге в три часа ночи вода вернулась в дома к жителям Кировского и Промышленного района.

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