Самарский ХК ЦСК ВВС обыграл «Металлург» со счетом 3:1

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-09T08:13:57+03:00

Благодаря этой победе самарский клуб поднялся в турнирной таблице на две позиции вверх

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 ноября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Местный хоккейный клуб ЦСК ВВС встречался там с одним из лидеров чемпионата - «Металлургом» из Новокузнецка. Однако, несмотря на высокую позицию в турнирной таблице, гости не смогли обыграть самарских «летчиков».

В первом периоде матча ни та, ни другая команда не отличились голами. Зато во втором периоде на 23 минуте первую шайбу в ворота противника отправил игрок ЦСК ВВС Рафаэль Бикмуллин. Но на 35 минуте гости сравняли счет. У «Металлура» отличился Кирилл Маслов. А вот третий период полностью остался за самарцами. Камиль Фазылзянов с разницей примерно в четыре минуты забил гостям два гола. В итоге матч закончился победой «летчиков» со счетом 3:1. Эта победа позволила самарской команде подняться вверх по турнирной таблице. Она переместилась с 19 на 17 место, а вот «Металлург» наоборот опустился с 6 на 7 место.

Следующий матч хоккеисты ЦСК ВВС проведут в Санкт-Петербурге 12 ноября. Их соперником станет питерское «Динамо», которое сейчас также опережает по очкам самарцев.