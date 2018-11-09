2018-11-09T08:43:54+03:00
Общество

АвтоВАЗ завершил продажи первых поколений LADA Priora, Kalina и Granta

Информация об этих моделях исчезла с сайта компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из автосалонов пропали одни из самых популярных моделей LADAИз автосалонов пропали одни из самых популярных моделей LADAФото: АвтоВАЗ
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Продажи моделей LADA Priora, Kalina и Granta первого поколения завершены. Информация о них исчезла с официального сайта АвтоВАЗа. Кроме того, по словам представителей дилерских центров LADA, данных автомобилей в наличии уже не осталось. Об этом пишет агентство Автостат.

Напомним, что производство седанов LADA Priora было завершено в конце июля этого года. Компания приняла такое решение из-за того, что спрос на эти модели заметно снизился. Примерно в то же время АвтоВАЗ прекратил выпуск моделей LADA Kalina и Granta первого поколения. Kalina прекратила свое существование, а вот семейство LADA Granta получило рестайлинг. Теперь автомобили этой модели выпускаются в четырех типах кузова: седан. хэтчбек, лифтбек и универсал.

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