2018-11-09T09:11:14+03:00
Общество

Леонид Каневский приехал в Самару для съемок нового эпизода «Следствие вели…»

Знаменитого ведущего заметили на улице Ленинградской и на Волжском проспекте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Леонида Каневского заметили возле памятника Дяде Степе на Ленинградке / Фото: alla_1229Леонида Каневского заметили возле памятника Дяде Степе на Ленинградке / Фото: alla_1229Фото: Instagram.com
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В Самаре вновь ведет следствие «майор Томин». В начале этой недели в областную столицу приехала съемочная группа программы «Следствие вели…», которая выходит на телеканале НТВ, вместе со своим бессменным ведущим, актером Леонидом Каневским. Жители города заметили известного артиста на улице Ленинградской, а также на Волжском проспекте и площади Славы.

Фото: Александр Малыхин Фото: vk.com

Фото: Александр МалыхинФото: vk.com

Самарцы предполагают, что Леонид Каневский мог приехать в Самару для съемок сюжета об ОПГ «Законовские», однако точной информации об этом пока нет. Известно, что в съемках принял участие самарский баянист Александр Малыхин. Он прошелся в компании с артистом по знаковым местам города и сыграл на баяне несколько знаменитых композиций. Не обошлось и без песни «Самара-городок».

Самарцы сыграли на баяне на фоне Волги для съемок передачи Фото: vk.com

Самарцы сыграли на баяне на фоне Волги для съемок передачиФото: vk.com

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