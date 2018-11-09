В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере помогут избавиться от аллергии

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-09T09:48:14+03:00

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По данным Всемирной организации здравоохранения, около 40% жителей планеты страдает от аллергических заболеваний. При этом многие из них лечатся от каких-то других болезней или не лечатся совсем. А между тем, аллергия - это заболевание с которым можно и нужно бороться.

Специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера помогут справиться с аллергией. Первый шаг к победе над аллергией - эффективная диагностика и своевременная консультация грамотного специалиста. На базе ГБУЗ СОКВД ведёт приём врач дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог Жанна Пиженко. Записаться на приём можно по телефону: 8 (846) 333-57-06. В четные дни - с 14.00 до 20.00, в нечетные - с 8.00 до 14.00.