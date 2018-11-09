2018-11-09T09:48:14+03:00
Здоровье

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере помогут избавиться от аллергии

Записаться на прием к специалистам диспансера можно ежедневно
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Первый шаг к победе над аллергией - эффективная диагностикаПервый шаг к победе над аллергией - эффективная диагностикаФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 40% жителей планеты страдает от аллергических заболеваний. При этом многие из них лечатся от каких-то других болезней или не лечатся совсем. А между тем, аллергия - это заболевание с которым можно и нужно бороться.

Специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера помогут справиться с аллергией. Первый шаг к победе над аллергией - эффективная диагностика и своевременная консультация грамотного специалиста. На базе ГБУЗ СОКВД ведёт приём врач дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог Жанна Пиженко. Записаться на приём можно по телефону: 8 (846) 333-57-06. В четные дни - с 14.00 до 20.00, в нечетные - с 8.00 до 14.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Долг за «коммуналку» не пустил жителя Самарской области за границу на юбилей супруги
Самарский «Международный институт рынка» лишился аккредитаций по трем специальностям
Опять коммунальная авария: в Самаре перекрыли движение по Алма-Атинской
В Рождествено открыли реабилитационный центр для женщин-заключенных
Один передавал, другие получали: подробности задержания троих сотрудников угрозыска за взятку в Самаре
В Волгаре открылось отделение «Почты России»
Леонид Каневский приехал в Самару для съемок нового эпизода «Следствие вели…»
АвтоВАЗ завершил продажи первых поколений LADA Priora, Kalina и Granta
Самарский ХК ЦСК ВВС обыграл «Металлург» со счетом 3:1
Жителям Кировского и Промышленного района вернули холодную воду
В Самаре больше месяца разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
Водителя Infiniti, сбившего насмерть сотрудника ДПС под Сызранью, арестовали на 2 месяца
Большие и вместительные: жителям Красноглинского района Самары добавили муниципальных автобусов
В Самаре будут судить за крупную взятку инженера из Омской области
Теперь заживем: прожиточный минимум в Самарской области увеличили на 75 рублей
В Самаре четверо сотрудников угрозыска попались на взятке в 600 тысяч рублей