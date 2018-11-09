Один передавал, другие получали: подробности задержания троих сотрудников угрозыска за взятку в Самаре

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-09T09:58:02+03:00

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Стали известны подробности задержания сотрудников уголовного розыска в Самаре, которых заподозрили в получении взятки в 600 тысяч рублей. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что силовики задержали четверых правоохранителей, но, как рассказали в СУ СК по Самарской области, их было трое. В частности, это старший оперуполномоченный группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старший оперуполномоченный отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 Красноглинского района, а также оперуполномоченный отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно-сыскного отдела уголовного розыска У МВД по Самаре. Первых двоих подозревают в получении взятки в крупном размере, а третьего - в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 4 ноября, двое полицейских, находясь в квартире дома на улице Евгения Золотухина в микрорайоне Крутые Ключи, получили через посредника часть взятки в 50 тысяч рублей. Деньги эти передал гражданин, который проходит подозреваемым по делу о причинении тяжкого вреда здоровью человека. За это незаконное вознаграждение правоохранители должны были закрыть глаза на совершенное им преступление и не привлекать к ответственности.

В четверг, 8 ноября, полицейские, находясь в автомобиле на парковке у ТЦ «Управа», получили через того же посредника еще одну часть взятки в 550 тысяч рублей. Сразу после этого их задержали сотрудники регионального УФСБ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По факту произошедшего начальник областного Главка Александр Винников назначил служебную проверку. Если вина сотрудников будет доказана, то их уволят из органов внутренних дел и накажут в соответствии с законом, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.