В Рождествено открыли реабилитационный центр для женщин-заключенных

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-09T10:13:59+03:00

Этот центр стал вторым в регионе и 20 в стране. Фото: УФСИН России по Самарской области

В центр будут отбирать осужденных, которые не приспособлены к самостоятельной жизни и потеряли связь с родственниками и близкими

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В исправительной колонии 28 УФСИН России по Самарской области, что в селе Рождествено, открыли реабилитационный центр «Аврора». В нем осужденных женщин, которые готовятся к освобождению, будут готовить к жизни за пределами ИК.

- Реабилитационный центр – это отдельное помещение, предназначено для проживания осужденных-женщин, готовящихся к освобождению. Центр включает в себя весь комплекс помещений, необходимых для жизнеобеспечения и проведения воспитательной, психологической и социальной работы. Помещения оборудованы необходимыми принадлежностями для восстановления и обучения навыками бытового домашнего ведения хозяйства, - рассказали в пресс-службе УФСИН по региону.

В центр будут отбирать заключенных, которые не приспособлены к самостоятельной жизни, потеряли связь с родственниками и близкими и тех, кто хочет вести правопослушный образ жизни.

Этот центр стал вторым в регионе и 20 в стране. Первый подобный центр реабилитации открыли в Самарской области в 2016 году.

- За время его работы подготовку к освобождению прошли свыше 90 человек, и ни одна из освободившихся женщин не преступила закон, - уверяют в УФСИН по Самарской области.