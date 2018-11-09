Самарский «Международный институт рынка» лишился аккредитаций по трем специальностям

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-09T10:44:21+03:00

Студентам придется переводиться либо на другие специальности, либо в другой вуз

Изменить размер текста: A A

Рособрнадзор отказал Самарскому государственному университету государственного управления «Международный институт рынка» в аккредитации по трем учебным направлениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу Рособрнадзора, вуз лишился аккредитаций по специальностям «Социология и социальная работа», «Экономика и управление» и «Языкознание и литературоведение».

Отметим, что несмотря на отказ в аккредитации по этим направлениям, «Международный институт рынка» по-прежнему может продолжать обучать студентов. Правда, выдавать дипломы образца, установленного министерством образования и науки РФ, по этой специальности вуз не сможет. Студенты смогут либо перевестись на другие специальности, либо продолжить обучение в другом учебном заведении.