2018-11-09T10:44:21+03:00
Общество

Самарский «Международный институт рынка» лишился аккредитаций по трем специальностям

Студентам придется переводиться либо на другие специальности, либо в другой вуз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: www.imi-samara.ruФото: www.imi-samara.ru
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Рособрнадзор отказал Самарскому государственному университету государственного управления «Международный институт рынка» в аккредитации по трем учебным направлениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу Рособрнадзора, вуз лишился аккредитаций по специальностям «Социология и социальная работа», «Экономика и управление» и «Языкознание и литературоведение».

Отметим, что несмотря на отказ в аккредитации по этим направлениям, «Международный институт рынка» по-прежнему может продолжать обучать студентов. Правда, выдавать дипломы образца, установленного министерством образования и науки РФ, по этой специальности вуз не сможет. Студенты смогут либо перевестись на другие специальности, либо продолжить обучение в другом учебном заведении.

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