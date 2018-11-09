Самарский «Международный институт рынка» лишился аккредитаций по трем специальностям
Рособрнадзор отказал Самарскому государственному университету государственного управления «Международный институт рынка» в аккредитации по трем учебным направлениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно приказу Рособрнадзора, вуз лишился аккредитаций по специальностям «Социология и социальная работа», «Экономика и управление» и «Языкознание и литературоведение».
Отметим, что несмотря на отказ в аккредитации по этим направлениям, «Международный институт рынка» по-прежнему может продолжать обучать студентов. Правда, выдавать дипломы образца, установленного министерством образования и науки РФ, по этой специальности вуз не сможет. Студенты смогут либо перевестись на другие специальности, либо продолжить обучение в другом учебном заведении.