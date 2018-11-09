Самарские пловчихи завоевали три медали на чемпионате России в Казани

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-09T11:23:15+03:00

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В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. Участие в нем принимают 849 спортсменов из 60 регионов России, в том числе и из Самарской области. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в первый день соревнований самарские пловчихи завоевали три медали.

Так, Ирина Кривоногова преодолела дистанцию в 400 метров за 4:34,87 секунды и выиграла золото. Анастасия Гуженкова на дистанции в 200 метров в плавании вольным стилем завоевала бронзу. Ее результат - 1:54,28 секунды. Кроме того, Анастасия Гуженкова, Ирина Кривоногова, Олеся Чернятина и Софья Чичайкина стали бронзовыми призерами в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Их результат - 3:38.65 секунды.

Отметим, что чемпионат России, который проходит в Казани, - это квалификационное соревнование для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Последний состоится в декабре этого года в китайском Ханчжоу.