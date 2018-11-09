2018-11-09T11:52:24+03:00
Происшествия

В Рощинском водитель ВАЗа сбил на тротуаре 5-летнего мальчика и уехал

Полицейские разыскали автомобилиста в течение суток
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием ребенка в поселке Рощинский, которое произошло во вторник, 6 ноября.

В тот день около 15:05 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540, двигаясь задним ходом, сбил 5-летнего мальчика, который находился на тротуаре. Сразу после этого автомобилист покинул место ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мальчик получил ушиб головы. Мать ребенка обратилась с ним в больницу. Медики оказали мальчику необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Что касается скрывшегося водителя, то полицейские разыскали его в течение суток. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замминистра транспорта Самарской области стал бывший директор МП «ТТУ»
Бывшего руководителя Госжилинспекции Самарской области не выпустили из СИЗО
В Самарской области в озере нашли тело новорожденного ребенка
В Самаре невнимательная автомобилистка прижала дверью чужого авто женщину
В Самаре фирму оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полицейскому
«Аккумулятор инноваций» получил субсидию на развитие лаборатории
Самарцы смогут купить билеты на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга со скидкой
В Самаре из-за матча «Крылья Советов» - «Ахмат» перекроют дороги возле «Самара Арены»
В Самаре казенное предприятие подкупило фирму, чтобы она не жаловалась на его аукционы в ФАС
Самарская налоговая напоминает, что до конца февраля надо сообщить о своих зарубежных активах и счетах
В Самаре выбрали нового председателя Общественной палаты
Посетители Третьяковской галереи увидят работы одаренных самарских школьников
В Самаре решили не продлевать маршрут автобуса № 37 до рынка «Шапито»
В Тольятти 23-летний парень лишил глаза фрезеровщика "АвтоВАЗа"