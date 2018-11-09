В Рощинском водитель ВАЗа сбил на тротуаре 5-летнего мальчика и уехал

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-09T11:52:24+03:00

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием ребенка в поселке Рощинский, которое произошло во вторник, 6 ноября.

В тот день около 15:05 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540, двигаясь задним ходом, сбил 5-летнего мальчика, который находился на тротуаре. Сразу после этого автомобилист покинул место ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мальчик получил ушиб головы. Мать ребенка обратилась с ним в больницу. Медики оказали мальчику необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Что касается скрывшегося водителя, то полицейские разыскали его в течение суток. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.