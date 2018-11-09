В Тольятти 23-летний парень лишил глаза фрезеровщика "АвтоВАЗа"
Вечером 5 ноября, примерно в восемь часов, у дома на улице Ворошилова в Тольятти было неспокойно. Там 23-летний местный житель серьезно избил 42-летнего фрезеровщика "АвтоВАЗа".
- Оба участника происшествия проживают в этом доме, правда, в разных квартирах. Конфликт у них случился на почве личной неприязни друг к другу, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Последствия драки оказались серьезными. Подозреваемый руками причинил потерпевшему проникающее ранение правого глаза, которого мужчина в итоге лишился.
Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. По факту причинения тяжкого вреда здоровью 7 ноября возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители занимаются его расследованием и продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.