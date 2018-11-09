В Самаре решили не продлевать маршрут автобуса № 37 до рынка «Шапито»

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-09T12:11:34+03:00

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Автобусы № 37 продолжат и дальше курсировать по маршруту «Хлебная площадь - 14-й микрорайон». Анонсированного ранее продления маршрута до Приволжского микрорайона, до рынка «Шапито» не будет.

Напомним, в сентябре перевозчик сообщил, что автобусы начнут курсировать по новой схеме в октябре. Однако уже наступил ноябрь, а автобусы ходят по прежней схеме. Жители Самары обратились в департамент транспорта с просьбой разъяснить ситуацию. В ответ на это в ведомстве сообщили, что передумали продлевать маршрут автобуса № 37.

Данное решение чиновники объяснили тем, что изменение маршрута может повлечь увеличение интервала движения автобусов, а значит и времени ожидания на остановках. Чтобы этого избежать, необходимы дополнительные машины, но в данный момент добавить автобусы на этот маршрут невозможно.