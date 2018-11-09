В Самаре выбрали нового председателя Общественной палаты
В Самаре избрали нового председателя городской Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательства Сергей Семченко, который ранее занимал пост главы администрации Самарского района. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
- Я благодарен за оказанное доверие и обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы не только сохранить традиции, заложенные Владимиром Золотаревым, но и приумножить достижения нашей палаты, - сказал Сергей Семченко.
Напомним, что Общественную палату на протяжении нескольких лет возглавлял почетный гражданин Самары, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев. Однако в ноябре прошлого года он ушел из жизни.