В Самаре выбрали нового председателя Общественной палаты

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-09T12:27:55+03:00

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В Самаре избрали нового председателя городской Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательства Сергей Семченко, который ранее занимал пост главы администрации Самарского района. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Я благодарен за оказанное доверие и обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы не только сохранить традиции, заложенные Владимиром Золотаревым, но и приумножить достижения нашей палаты, - сказал Сергей Семченко.

Напомним, что Общественную палату на протяжении нескольких лет возглавлял почетный гражданин Самары, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев. Однако в ноябре прошлого года он ушел из жизни.