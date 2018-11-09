«Аккумулятор инноваций» получил субсидию на развитие лаборатории

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-09T13:29:27+03:00

Научно-технический центр«Аккумулятор инноваций» стал победителем конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии от администрации г. Тольятти

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Компания «Аккумулятор инноваций» является резидентом технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и оказывает услуги в развитии производств химических источников тока. Деятельность включает научные исследования, разработку и постановку на производство новых видов продукции, повышение ее качества, совершенствование и оптимизация действующей технологии.

Для повышения конкурентоспособности «Аккумулятор инноваций» реализует масштабный проект, направленный на развитие испытательной лаборатории. В рамках проекта выстроена система менеджмента качества, приобретено и введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование, что позволило компании получить международную аккредитацию, подтвержденную аттестатом в соответствиис требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005.

Благодаря муниципальной поддержке, компания сможет возместить часть затрат на дальнейшееоснащение лаборатории современным оборудованием, а также создание в Самарскойобласти отраслевого инжинирингового и образовательного центра для российских производителей химических источников тока, будущих и действующих специалистов аккумуляторной отрасли, представителей дилерских сетей.

Позитивная динамика, в свою очередь, благотворно отразится на социально-экономическом климате города и области, вследствие организации высокопроизводительных рабочих мест, прироста налоговых отчислений, повышения инвестиционной привлекательности региона.