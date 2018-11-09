В Самаре фирму оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-09T13:40:58+03:00

Представители компании надеялись, что правоохранитель вернет им изъятый алкоголь и станет их покровителем

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В Самаре одно из обществ с ограниченной ответственностью наказали за коррупционное преступление. Фирме выписали штраф в 1 миллион рублей за предложение сотруднику полиции взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что в сентябре прошлого года представитель компании предложил полицейскому ежемесячное незаконное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Он хотел, чтобы за эти деньги правоохранитель поспособствовал в возврате ранее изъятой из его магазина алкогольной продукции, а также оказывал бы фирме в дальнейшем покровительство. Но, видимо, соблазнить взяткой полицейского не удалось.

В отношении ООО надзорное ведомство возбудило административное дело по статье "Незаконная передача, предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица". Суд Советского района Самары признал фирму виновной в данном правонарушении и назначил ей штраф в 1 миллион рублей. Как отмечают в прокуратуре, штраф был полностью оплачен.