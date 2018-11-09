В Самаре невнимательная автомобилистка прижала дверью чужого авто женщину

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-09T14:01:49+03:00

Пострадавшая сама обратилась за помощью к медикам

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В четверг, 8 ноября, примерно в 15:45 на парковке возле дома № 3 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 37-летняя женщина, двигаясь по парковке на автомобиле Hyundai Getz, отвлеклась от руля и врезалась в открытую пассажирскую дверь автомобиля "Лада Ларгус". В этот момент там стояла 31-летняя женщина. Из-за столкновения ее прижало дверью машины.

Пострадавшая сама обратилась в больницу. Медики диагностировали ей ушиб и оказали всю необходимую помощь. После этого женщину отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.