В Самарской области в озере нашли тело новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-09T14:20:49+03:00

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В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:30 в озере, которое находится в поселке Березовый Гай Волжского района было обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

В связи с этим следственный отдел Новокуйбышевска начал доследственную проверку. В настоящее время в поселок Березовый Гай выехала следственно-криминалистическая группа. Правоохранители осматривают место происшествия, а также выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Кроме того, ведется работа по установлению личности матери ребенка и ее розыску.