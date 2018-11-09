2018-11-09T14:46:22+03:00
Происшествия

Бывшего руководителя Госжилинспекции Самарской области не выпустили из СИЗО

Суд не стал смягчать меру пресечения Андрею Абриталину, обвиняемому в мошенничестве с фиктивным работником
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: gzhi-samara.ruФото: gzhi-samara.ru
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В пятницу, 9 ноября, в Самарском районном суде прошло заседание по изменению меры пресечения бывшему руководителю Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрею Абриталину. Следователи ходатайствовали о том, чтобы смягчить ему меру пресечения на домашний арест, сообщили в суде.

Свое прошение правоохранители объяснили тем, что Абриталин уже уволен из ГЖИ и не может надавить на подчиненных. Кроме того, он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и даже рассказал о соучастниках. Однако судья отклонила ходатайство следствия и оставила без изменений меру пресечения. На время расследования уголовного дела Абриталин по-прежнему будет находиться в СИЗО.

Напомним, Андрея Абриталина подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным работником. По версии следствия, в феврале 2015 года он принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора Владислава Потапова, однако работать этот человек там не собирался. Несмотря на это, несуществующему сотруднику исправно начислялась зарплата. За все это время ему перечислили 2,49 млн рублей. Правда, как полагают правоохранители, деньги за этого работника получал сам глава ГЖИ. 11 октября судья Александр Саломатин принял решение заключить Андрея Абриталина под стражу до 8 декабря.

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