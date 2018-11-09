2018-11-09T15:05:15+03:00
Общество

Замминистра транспорта Самарской области стал бывший директор МП «ТТУ»

Между этими двумя должностями Андрей Спиридонов успел поработать в дирекции города-организатора во время ЧМ-2018
Анастасия ФИЛАТОВА
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Андрей Спиридонов будет отвечать за департамент автомобильных дорогАндрей Спиридонов будет отвечать за департамент автомобильных дорогФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На место Александра Ликомаскина, который до конца августа этого года занимал пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, нашли нового работника. На эту должность назначили Андрея Спиридонова. Он возглавил департамент автомобильных дорог министерства. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Отметим, что до недавнего времени Андрей Спиридонов работал в АНО «Дирекция города-организатора Самара по подготовке и проведению ЧМ-2018». Там он занимался координацией работ по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре, систем навигации, реализации ОТП и организации АСУДД. До этого Андрей Спиридонов трудился на должности директора муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».

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