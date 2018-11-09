В Тольятти пьяный водитель на «Логане» впечатался в столб

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-09T15:26:18+03:00

Молодой человек не пострадал, а вот его машине после встречи с опорой грозит долгое «лечение»

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В пятницу, 9 ноября, примерно в 5:40 на улице Мира в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там нетрезвый водитель «повстречался» со световой опорой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Автограда.

По данным полицейских, 21-летний молодой человек двигался на автомобиле «Рено Логан» по улице Мира в направлении улицы Комсомольской. В районе дома № 111 по улице Мира автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в столб.

Машина автомобилиста получила серьезные механические повреждения

В результате ДТП пострадала только иномарка. У нее серьезно повреждена вся передняя часть. Что касается водителя, то он не пострадал. К слову, от прохождения медицинского освидетельствования парень отказался. За это в отношении него вынесено представление о возбуждении административного дела.