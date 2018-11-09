2018-11-09T15:26:18+03:00
Происшествия

В Тольятти пьяный водитель на «Логане» впечатался в столб

Молодой человек не пострадал, а вот его машине после встречи с опорой грозит долгое «лечение»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД ТольяттиФото: ГИБДД Тольятти
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 ноября, примерно в 5:40 на улице Мира в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там нетрезвый водитель «повстречался» со световой опорой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Автограда.

По данным полицейских, 21-летний молодой человек двигался на автомобиле «Рено Логан» по улице Мира в направлении улицы Комсомольской. В районе дома № 111 по улице Мира автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в столб.

Машина автомобилиста получила серьезные механические повреждения

Машина автомобилиста получила серьезные механические повреждения

В результате ДТП пострадала только иномарка. У нее серьезно повреждена вся передняя часть. Что касается водителя, то он не пострадал. К слову, от прохождения медицинского освидетельствования парень отказался. За это в отношении него вынесено представление о возбуждении административного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грядут заморозки: МЧС рекомендует самарцам «переобуть» автомобили на зимнюю резину
В Тольятти уволили тренеров «Лады», которые учили детей играть в хоккей по поддельным дипломам
В Самаре на Заводское шоссе возвращаются автобусы
В Самаре жители более 160 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Замминистра транспорта Самарской области стал бывший директор МП «ТТУ»
Бывшего руководителя Госжилинспекции Самарской области не выпустили из СИЗО
В Самарской области в озере нашли тело новорожденного ребенка
В Самаре невнимательная автомобилистка прижала дверью чужого авто женщину
В Самаре фирму оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полицейскому
«Аккумулятор инноваций» получил субсидию на развитие лаборатории
Самарцы смогут купить билеты на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга со скидкой
В Самаре из-за матча «Крылья Советов» - «Ахмат» перекроют дороги возле «Самара Арены»
В Самаре казенное предприятие подкупило фирму, чтобы она не жаловалась на его аукционы в ФАС
Самарская налоговая напоминает, что до конца февраля надо сообщить о своих зарубежных активах и счетах
В Самаре выбрали нового председателя Общественной палаты
Посетители Третьяковской галереи увидят работы одаренных самарских школьников
В Самаре решили не продлевать маршрут автобуса № 37 до рынка «Шапито»
В Тольятти 23-летний парень лишил глаза фрезеровщика "АвтоВАЗа"