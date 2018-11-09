2018-11-09T16:25:53+03:00
Общество

В Самаре жители более 160 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Завершить все ремонтные работы обещают до конца сегодняшнего дняЗавершить все ремонтные работы обещают до конца сегодняшнего дняФото: Олег ЗОЛОТО
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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На этот раз она затронула жителей Октябрьского района. Об этом сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

По данным представителей ведомства, ЧП упроизошло утром в пятницу, 9 ноября. Примерно в 10:40 был выявлен прорыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. В результате без отопления остались более 160 многоквартирных домов.

- Для проведения аварийно-восстановительных работ от теплоснабжения отключены 161 жилой дом, 6 детских садов, 5 муниципальных учреждений и 9 учебных заведений. Дома запитаны по обратной схеме, - рассказали в министерстве.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Предприятия тепловых сетей. Они уже провели земляные работы и демонтировали фрагмент изношенной трубы длиной 9 метров. Завершить все работы планируется к 22:00 9 ноября.

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