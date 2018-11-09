В Самаре на Заводское шоссе возвращаются автобусы

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-09T16:01:01+03:00

Часть автобусов возобновят свои обычные маршруты уже в эту субботу

Изменить размер текста: A A

В Самаре возобновляется движение автобусов по участку Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в субботу, 10 ноября, по данному отрезку дороги откроется движение автобусов № 207, 213 и 266. Они начнут курсировать в обоих направлениях по ранее установленным схемам. Кроме того, в понедельник, 12 ноября, на свои обычные схемы вернутся автобусы № 30 и 55.

Напомним, что капитальный ремонт Заводского шоссе в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца стартовал в августе этого года. Он проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить все работы планируется в 2019 году.