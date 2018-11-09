В Тольятти уволили тренеров «Лады», которые учили детей играть в хоккей по поддельным дипломам
В Тольятти после прокурорской проверки уволили четверых тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада», которых ранее уличили в подделке дипломов о высшем образовании.
Напомним, летом 2018 года тренеры при приеме на работу предоставили дипломы Тольяттинского государственного университета и Московского государственного педагогического университета о получении ими высшего образования по специальности «педагог по физической культуре и спорту». Однако эти вузы подлиность дипломом не подтвердили.
В связи с этим прокуратура потребовала от директора АНО «Хоккейный клуб «Лада» устранить выявленные нарушения. После рассмотрения представления прокуроров трудовые договоры с тренерами были расторгнуты.
Отметим, что в отношении тренеров также заведены уголовные дела по статье "Использование заведомо подложного документа". Их расследование находится на контроле прокуратуры Автозаводского района Тольятти.