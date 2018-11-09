В Тольятти уволили тренеров «Лады», которые учили детей играть в хоккей по поддельным дипломам

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-09T16:23:31+03:00

Четверо тренеров с поддельными дипломами работали в клубе несколько месяцев

Также тренеры проходят подозреваемыми по уголовным делам о подделке документов

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В Тольятти после прокурорской проверки уволили четверых тренеров детско-юношеской хоккейной школы «Лада», которых ранее уличили в подделке дипломов о высшем образовании.

Напомним, летом 2018 года тренеры при приеме на работу предоставили дипломы Тольяттинского государственного университета и Московского государственного педагогического университета о получении ими высшего образования по специальности «педагог по физической культуре и спорту». Однако эти вузы подлиность дипломом не подтвердили.

В связи с этим прокуратура потребовала от директора АНО «Хоккейный клуб «Лада» устранить выявленные нарушения. После рассмотрения представления прокуроров трудовые договоры с тренерами были расторгнуты.

Отметим, что в отношении тренеров также заведены уголовные дела по статье "Использование заведомо подложного документа". Их расследование находится на контроле прокуратуры Автозаводского района Тольятти.