Грядут заморозки: МЧС рекомендует самарцам «переобуть» автомобили на зимнюю резину

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-09T17:57:47+03:00

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Погода в предстоящие выходные в Самарской области будет холодной. По данным синоптиков Приволжского УГМС, и в ночные, и в дневные часы в регионе ожидаются минусовые температуры. Так, в ночь на субботу, 10 ноября, столбики термометров опустятся до -2...-7 °C, на севере области до -10 °C. А в ночь на воскресенье, 11 ноября, похолодает уже до -11 °C. На дорогах может образовываться гололедица. Как следствие - возрастает риск ДТП.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области просят автомобилистов «переобуться» на зимнюю резину. Кроме того, ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, сохранять более длинную дистанцию при движении и не совершать резких маневров. Тем автомобилистам, которые еще не успели подготовить свое авто к предстоящим холодам, сотрудники МЧС рекомендуют вообще воздержаться от поездок.