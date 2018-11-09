2018-11-09T17:57:47+03:00
Общество

Грядут заморозки: МЧС рекомендует самарцам «переобуть» автомобили на зимнюю резину

В предстоящие выходные температура воздуха в Самарской области понизится до -11 °C
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Тех автомобилистов, которые не подготовили свою машину по погоде, просят отказаться от поездокТех автомобилистов, которые не подготовили свою машину по погоде, просят отказаться от поездокФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Погода в предстоящие выходные в Самарской области будет холодной. По данным синоптиков Приволжского УГМС, и в ночные, и в дневные часы в регионе ожидаются минусовые температуры. Так, в ночь на субботу, 10 ноября, столбики термометров опустятся до -2...-7 °C, на севере области до -10 °C. А в ночь на воскресенье, 11 ноября, похолодает уже до -11 °C. На дорогах может образовываться гололедица. Как следствие - возрастает риск ДТП.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области просят автомобилистов «переобуться» на зимнюю резину. Кроме того, ведомство рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, сохранять более длинную дистанцию при движении и не совершать резких маневров. Тем автомобилистам, которые еще не успели подготовить свое авто к предстоящим холодам, сотрудники МЧС рекомендуют вообще воздержаться от поездок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре экс-полицейского проговорили к 9 годам колонии за убийство возлюбленной из табельного оружия
"Скорая не едет! Врачей не хватает!": новый министр здравоохранения Самарской области спросил жителей, что нужно делать с медициной
«КП-Самара» внесла свой вклад в повышение культурного уровня заключенных Самарской области
«АКОМ»: Бизнес и государство должны взаимодействовать эффективно
В Тольятти уволили тренеров «Лады», которые учили детей играть в хоккей по поддельным дипломам
В Самаре на Заводское шоссе возвращаются автобусы
В Самаре жители более 160 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
В Тольятти пьяный водитель на «Логане» впечатался в столб
Замминистра транспорта Самарской области стал бывший директор МП «ТТУ»
Бывшего руководителя Госжилинспекции Самарской области не выпустили из СИЗО
В Самарской области в озере нашли тело новорожденного ребенка
В Самаре невнимательная автомобилистка прижала дверью чужого авто женщину
В Самаре фирму оштрафовали на 1 млн рублей за предложение взятки полицейскому
«Аккумулятор инноваций» получил субсидию на развитие лаборатории
Самарцы смогут купить билеты на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга со скидкой
В Самаре из-за матча «Крылья Советов» - «Ахмат» перекроют дороги возле «Самара Арены»
В Самаре казенное предприятие подкупило фирму, чтобы она не жаловалась на его аукционы в ФАС
Самарская налоговая напоминает, что до конца февраля надо сообщить о своих зарубежных активах и счетах
В Самаре выбрали нового председателя Общественной палаты
Посетители Третьяковской галереи увидят работы одаренных самарских школьников
В Самаре решили не продлевать маршрут автобуса № 37 до рынка «Шапито»
В Тольятти 23-летний парень лишил глаза фрезеровщика "АвтоВАЗа"