2018-11-09T17:55:14+03:00
Общество

«АКОМ»: Бизнес и государство должны взаимодействовать эффективно

Владимир Остудин выступил с докладом об эффективном взаимодействии компании с органами власти на заседании областной думы
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8 ноября группа компаний «АКОМ» приняла участие в заседании Самарской губернской думы по итогам социально-экономического развития региона за январь-август 2018 года и прогнозу развития губернии на предстоящий трехлетний период.

И.о. президента ГК «АКОМ» Владимир Остудин выступил с докладом об эффективном взаимодействии компании с органами власти.

При поддержке Министерства промышленности и технологий Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, «АКОМ» активно участвует в решении задач промышленной политики региона, в том числе реализации государственной программы «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года».

Аккумуляторное производство «АКОМ» вошло в перечень пилотных предприятий-участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017 - 2025 годы» и уже демонстрирует рост производительности труда на 15% при целевом значении 5%, а выработку – до 10,2 млн. руб./чел. при общем росте выручки до 5,5 млрд.руб. (20 % по сравнению с 2017 г.) Кроме того, Министерство оказало поддержку трем предложениям «АКОМ» в рамках участия в формировании национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

За период с 2016 г. по настоящее время компанией инвестировано 1,1 млрд. руб. в том числе 0,6 млрд. руб. – собственных средств, создано 173 высокопроизводительных рабочих места.

«АКОМ» занимает активную позицию в отстаивании интересов аккумуляторной отрасли. При этом особое внимание направлено решение важнейшей проблемы экспорта свинца, являющегося стратегическим сырьем. С 2016 г. компанией инициирована работа по введению ограничений на вывоз свинца из России. В январе 2018 г. предложение об установлении 30% таможенной пошлины на вывоз свинца и программой увеличения несырьевого экспорта – АКБ, было направлено в Минэкономразвития России.

В целях оперативного решения вопроса, «АКОМ» обратился к губернской думе с предложением поддержать инициативу компании и оказать содействие путем соответствующего обращения в адрес Государственной думы РФ.

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