"Скорая не едет! Врачей не хватает!": новый министр здравоохранения Самарской области спросил жителей, что нужно делать с медициной
Новый министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в твиттере обратился к жителям региона и попросил указать ему на самые важные вопросы сферы медицины. Предложения и жалобы посыпались практически сразу же. Больше всего сетовали жители губернии на работу скорой помощи:
- В поселке Ливневый Красноярского района вызывали "скорую" в апреле, отказали в выезде. Проехать невозможно в период дождей и снегопада, - пишет один из жителей области.
- В Куйбышевском районе вечером ждать "скорую" приходится дольше часа. Диспетчер всегда мотивирует малым количеством бригад и большим количеством вызовов, - пишет другой пользователь твиттера.
Также вопросы касались работы "Скорой" в Красноглинском районе.
Жаловались горожане и на работу "пятой медсанчасти", где, по их словам, крайне не хватает специалистов и в очередь к терапевту приходится записываться чуть ли не за неделю.
Нарекания вызвал и тот факт, что в клинико-диагностическом отделении на ул. Рабочая СГП №3 кабинеты кардиолога и хирурга находятся на втором и третьем этажах:
- Профильным больным добраться до них очень сложно, - пожаловаись министру пользователи твиттера.
Также Михаила Ратманова попросили помочь решить вопрос с парковкой около онкоцентра:
- Утром там столпотворение. А приезжают люди с грустными диагнозами и на разных стадиях. Внутри полупустая парковка. Больно наблюдать, проезжая мимо, - написали в комментариях.
На все вопросы министерство здравоохранения пообещало отреагировать и найти пути решения в ближайшее время.