"Скорая не едет! Врачей не хватает!": новый министр здравоохранения Самарской области спросил жителей, что нужно делать с медициной

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-09T18:41:16+03:00

В твиттере сразу посыпались жалобы и предложения, на которые в министерстве пообещали отреагировать

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Новый министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в твиттере обратился к жителям региона и попросил указать ему на самые важные вопросы сферы медицины. Предложения и жалобы посыпались практически сразу же. Больше всего сетовали жители губернии на работу скорой помощи:

- В поселке Ливневый Красноярского района вызывали "скорую" в апреле, отказали в выезде. Проехать невозможно в период дождей и снегопада, - пишет один из жителей области.

- В Куйбышевском районе вечером ждать "скорую" приходится дольше часа. Диспетчер всегда мотивирует малым количеством бригад и большим количеством вызовов, - пишет другой пользователь твиттера.

Также вопросы касались работы "Скорой" в Красноглинском районе.

Жаловались горожане и на работу "пятой медсанчасти", где, по их словам, крайне не хватает специалистов и в очередь к терапевту приходится записываться чуть ли не за неделю.

Нарекания вызвал и тот факт, что в клинико-диагностическом отделении на ул. Рабочая СГП №3 кабинеты кардиолога и хирурга находятся на втором и третьем этажах:

- Профильным больным добраться до них очень сложно, - пожаловаись министру пользователи твиттера.

Также Михаила Ратманова попросили помочь решить вопрос с парковкой около онкоцентра:

- Утром там столпотворение. А приезжают люди с грустными диагнозами и на разных стадиях. Внутри полупустая парковка. Больно наблюдать, проезжая мимо, - написали в комментариях.

На все вопросы министерство здравоохранения пообещало отреагировать и найти пути решения в ближайшее время.