В Самаре экс-полицейского проговорили к 9 годам колонии за убийство возлюбленной из табельного оружия
В Самаре суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника МДВ. Государственное обвинение на суде поддержала прокуратура Промышленного района города.
Следствием установлено, что 9 мая этого года в 22.00 часа в парке «Молодежный», что на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной 40-летний полицейский приревновал свою гражданскую супруга и выстрелил ей в голову из табельного оружия.
В суде мужчина свою вину признал лишь частично, заявил, что он не хотел причинить вреда здоровью возлюбленной, а выстрелил он, потому что находился в состоянии сильного душевного волнения.
Однако следствием вина подсудимого доказана, с учетом мнения государственного обвинителя суд и вынес обвинительный приговор.
Кстати, экс-полицейский еще может подать апелляцию, приговор пока в законную силу не вступил.