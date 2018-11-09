В Самаре экс-полицейского проговорили к 9 годам колонии за убийство возлюбленной из табельного оружия

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-09T18:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника МДВ. Государственное обвинение на суде поддержала прокуратура Промышленного района города.

Следствием установлено, что 9 мая этого года в 22.00 часа в парке «Молодежный», что на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной 40-летний полицейский приревновал свою гражданскую супруга и выстрелил ей в голову из табельного оружия.

В суде мужчина свою вину признал лишь частично, заявил, что он не хотел причинить вреда здоровью возлюбленной, а выстрелил он, потому что находился в состоянии сильного душевного волнения.

Однако следствием вина подсудимого доказана, с учетом мнения государственного обвинителя суд и вынес обвинительный приговор.

Кстати, экс-полицейский еще может подать апелляцию, приговор пока в законную силу не вступил.