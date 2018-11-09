Ситуация с бюджетом напряженная: Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсудили казну Тольятти

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-09T19:33:57+03:00

По сведениям регионального минфина, Автоград по бюджетной обеспеченности на предпоследнем месте среди городов региона, и на втором месте по уровню муниципального долга.

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В пятницу, 9 ноября, губернатор Самарской области встретился с главой Тольятти Сергеем Анташевым. Темой встречи стали параметры городской казны Автограда на 2019 год и последующие годы, обсудили также направления поддержки Тольятти из регионального бюджета.

В начале встречи Дмитрий Азаров отметил важность того, чтобы Тольятти развивался опережающими темпами, в том числе в направлении благоустройства, удовлетворенности граждан в получении государственных и муниципальных услуг и улучшения демографической ситуации.

Доходы городской казны Тольятти снизились. По сведениям регионального минфина, Автоград по бюджетной обеспеченности находится на предпоследнем месте среди областных городов, и на втором месте по уровню муниципального долга.

Внимание этой проблеме глава региона уже высказал на расширенном заседании Правительства. Тогда Дмитрий Азаров поддержал инициативу минфина по пересмотру критериев предоставления Тольятти стимулирующих субсидий из региональной казны. Благодаря этому Автоград рассчитывает получить около 200 миллионов рублей в будущем году. Это позволит почти в половину уменьшить дефицит в городской казне – до 100 миллионов рублей и снизить сумму на обслуживание долгов в коммерческих банках.