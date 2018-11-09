Появились фото с места взрыва зенитного снаряда в Чапаевске, из-за которого пострадали четверо человек

СЕГОДНЯ 19:28 2018-11-09T19:44:12+03:00

Именно здесь и произошло ЧП

Проводится доследственная проверка на месте взрыва в Чапаевске

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Следственная группа работает на территории Приволжского государственного испытательного полигона боеприпасов в Чапаевске, где сегодня, 9 ноября, сдетонировал зентный снаряд. В результате ЧП пострадали четверо человек.

- Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая помощь, - сообщили в Правительстве Самарской области.

Сейчас ведется доследственная проверка, следователям предстоит разобратсья в причинах происшествия, опросить свидетелй и очевидцев и выяснить, кто виноват в случившемся. Появились фотографии с места происшествия.

Как стало известно "КП-Самара", все пострадавшие являются работниками компании «Демайнер», которая занимается очисткой от взрывоопасных предметов.

Напомним, что в 2013 году около Чапаевска уже гремели взрывы, тогда здесь наполигоне взрывались снаряды, которые хранили тут долгие годы.

Сдетонировал зенитный снаряд

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