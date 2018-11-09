В центре Самары неизвестный мужчина погиб под колесами трамвая

СЕГОДНЯ 19:37 2018-11-09T20:25:51+03:00

По предварительной информации электротранспорт наехал на пешехода

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 9 ноября, в Самаре под колесами трамвая погиб взрослый мужчина. ДТП произошло примерно в 19:15 в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина.

- По предварительной информации трамвай допустил наезд на пешехода. В результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего и другие обстоятельства ДТП сейчас уточняются, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе МВД России по Самарской области.

На месте ЧП временно затрудненно движение трамваев, там работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

Даже спустя два чеса после ДТП движение трамваем парализованоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- До сих пор трамваи не едут, мужчина в мешке лежит, а ведь его кто-то ждет дома, ужас, - делятся очевидцы.