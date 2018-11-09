2018-11-09T20:25:51+03:00
Происшествия

В центре Самары неизвестный мужчина погиб под колесами трамвая

По предварительной информации электротранспорт наехал на пешехода
Евгения ВАСИНА
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К месту аварии выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда СамарыК месту аварии выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Самары
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В пятницу, 9 ноября, в Самаре под колесами трамвая погиб взрослый мужчина. ДТП произошло примерно в 19:15 в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина.

- По предварительной информации трамвай допустил наезд на пешехода. В результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего и другие обстоятельства ДТП сейчас уточняются, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе МВД России по Самарской области.

На месте ЧП временно затрудненно движение трамваев, там работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

Даже спустя два чеса после ДТП движение трамваем парализовано Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Даже спустя два чеса после ДТП движение трамваем парализованоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- До сих пор трамваи не едут, мужчина в мешке лежит, а ведь его кто-то ждет дома, ужас, - делятся очевидцы.

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