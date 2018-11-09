2018-11-09T20:17:23+03:00
Общество

В дома жителей Октябрьского района вернулось тепло

Ремонтные работы на улицы Николая Панова завершены
Евгения ВАСИНА
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Сейчас дома подключают к штатной схемеСейчас дома подключают к штатной схеме
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Совсем скоро отопление вернется во все дома жителей Октябрьского района. В 19:30 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Николая Панова и Гая. Сейчас сотрудники компании переключают отопление на штатную схему подачи.

Напомним, сегодня 9 ноября. примерно в 10:40 был обнаружен прорыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Из-за коммунальной аварии без отопления остались более 160 многоквартирных домов, 6 детских садов, 5 муниципальных учреждений и 9 учебных заведений. Дома временно были запитаны по обратной схеме.

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