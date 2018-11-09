В Сызрань привезут ковчеги с частицами мощей Николая Чудотворца и Святителя Тихона
Прикоснутся к ним будет можно на выставке «Свет веры православной».
Выставка будет работать несколько дней
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С 14 по 18 ноября в Сызрани в ФОК «Надежда» будет проходить выставка «Свет веры православной». Центральными святынями выставки в этом году будут ковчеги с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца и Святителя Тихона Патриарха Московского. Все дни работы выставки перед святынями будут совершаться Богослужения.
На выставке свою продукцию представят десятков церковных и светских организаций из России и зарубежных стран. Там можно будет купить ладан и масла, одежду из натуральных тканей, книги, ювелирные изделия православной тематики, иконы и натуральные продукты - мёд, лекарственные травы и многое другое.