2018-11-09T21:17:25+03:00
Общество

Самарская сельхозтехника может отправиться на африканские плантации

Послы нескольких африканских стран оценили продукцию сельхозмашиностроителей Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Самарская техника может быть востребована на африканских плантацияхСамарская техника может быть востребована на африканских плантациях
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В четверг, 8 ноября, послы африканских республик Габона и Сенегала побывали на нескольких предприятиях Самарской области, занимающиеся выпуском сельскохозяйственного оборудования. Гостей сопровождал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Они отметил, что в связи с развитием сельского хозяйства в Габоне и Сенегале, продукция самарских предприятий может быть востребована в этих страна. Госпожа Жоанна Роз Мамьяка и господин Абдула Салам Диалло осмотрели производственные площадки ООО «Пегас Агро» и АО «Евротехника», а затем провели рабочие встречи с руководством предприятий, во время которых обсуждались перспективы сотрудничества.

- Африканским сельхозпредприятиям будет чрезвычайно интересна цена, которую предлагают российские производители техники. Мы со своей стороны будем осуществлять всю возможную поддержку и служить посредником в обмене информацией, – подчеркнул посол Республики Сенегал.

Дипломаты отметили, что самарская техника может быть востребована на африканских плантациях.

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