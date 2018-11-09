2018-11-09T22:06:03+03:00
Происшествия

Выбежал из-за встречного трамвая: очевидцы рассказали, что случилось на проспекте Ленина

На несколько часов там было парализовано движение электротранспорта
Евгения ВАСИНА
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Фото: группы ДТП СамараФото: группы ДТП СамараФото: соцсети
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Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями с места ДТП, в котором погиб пешеход. Напомним, авария произошла в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина. Там примерно в 19:15 под колеса трамвая попал пожилой мужчина.

Фото: группы ДТП Самара Фото: Соцсети

Фото: группы ДТП СамараФото: Соцсети

Фото: Соцсети

В пресс-службе МВД России по Самарской области рассказали, что по предварительной информации трамвай допустил наезд на пешехода. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда "Скорой".

- Мужчина выбежал из-за встречного трамвая, мгновенная карма, - сообщили очевидцы.

Фото: группы ДТП Самара Фото: соцсети

Фото: группы ДТП СамараФото: соцсети

Фото: соцсети

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Теперь правоохранителям предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства случившегося.

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