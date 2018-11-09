Выбежал из-за встречного трамвая: очевидцы рассказали, что случилось на проспекте Ленина
Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями с места ДТП, в котором погиб пешеход. Напомним, авария произошла в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина. Там примерно в 19:15 под колеса трамвая попал пожилой мужчина.
Фото: группы ДТП СамараФото: Соцсети
Фото: Соцсети
В пресс-службе МВД России по Самарской области рассказали, что по предварительной информации трамвай допустил наезд на пешехода. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда "Скорой".
- Мужчина выбежал из-за встречного трамвая, мгновенная карма, - сообщили очевидцы.
Фото: группы ДТП СамараФото: соцсети
Фото: соцсети
На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Теперь правоохранителям предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства случившегося.