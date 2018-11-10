2018-11-10T07:36:10+03:00
Звезды

Магистр Йода, диснеевские принцессы и Чебурашка: в Самаре открылась выставка мультипликации

Она будет работать в музее В.И. Ленина до 27 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: СОИКМ им. АлабинаФото: СОИКМ им. Алабина
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Московский музей анимации привез в Самару выставку, в которой собрал свои самые интересные и любимые экспонаты: декорации и куклы, которые использовали в лентах «Союзмультфильма», технику, на которой работали художники и операторы прошлых лет. Выставка «Волшебство анимации», в которой собраны около 5 тысяч экспонатов, открылась 9 ноября в Доме-музее В.И. Ленина (улица Ленинская, 131). Об этом сообщает пресс-служба СОИКМ им. Алабина.

Фото: СОИКМ им. Алабина

Фото: СОИКМ им. Алабина

- Именно в Самаре нам пришла гениальная идея организовать пространство так, что часть экспозиции можно просто смотреть – там собраны уникальные экспонаты, представленные в единственном экземпляре в России, а часть экспозиции – интерактивная, здесь всё можно трогать руками. У нас представлены модели праксиноскопа, зоотропа, калейдоскопа, транслируются самые первые мультфильмы, созданные в начале прошлого века, - рассказал коммерческий директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

Фото: СОИКМ им. Алабина

Фото: СОИКМ им. Алабина

Выставка пробудет в Самаре до 27 декабря. Вход на нее платный. Детский билет обойдется в 75 рублей, детский билет с экскурсией – в 150 рублей.

Взрослые заплатят 100 и 200 рублей соответственно.

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