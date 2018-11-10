2018-11-10T07:58:53+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: в Сызрани две иномарки улетели в кювет

Автоледи, которая была за рулем одной из машин, в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Серьезное ДТП произошло в пятницу, 9 ноября, в районе полудня в Сызрани. На улице Хвалынской столкнулись две иномарки - Lifan Solano и Honda Civic. Из-за столкновения обе машины съехали в кювет. Известно только об одной пострадавшей – женщине, которая была за рулем «Хонды». Автоледи госпитализировали, пишет КТВ-Луч.

Иномарка Lifan Solano перед ДТП ехала по Хвалынской улице в сторону улицы Котовского. В этот момент с прилегающей территории из частного сектора на дорогу выезжала женщина на «Хонде». Тогда и произошла авария.

Автоледи, которая была за рулем Lifan, ищет в соцсетях очевидцев ДТП. В момент аварии в машине ее не было. За рулем был другой человек – его спасла подушка безопасности.

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