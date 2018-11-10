2018-11-10T08:37:58+03:00
Происшествия

Тольяттинец угнал с автомойки «Приору» и катался на ней до утра

За это мужчину приговорили к году лишения свободы условно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подсудимый во всем созналсяПодсудимый во всем созналсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти осудили местного жителя, который угнал в августе этого года с автомойки «Ладу Приору». При этом тольяттинец воровать машину не собирался, хотел только покататься, что тогда и сделал. На автомобиле мужчина ездил по городу до утра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, оказал активное содействие расследованию уголовного дела, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне, - говорится в сообщении.

Суд приговорил любителя покататься к году лишения свободы условно.

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