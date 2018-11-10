Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-10T09:01:02+03:00

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Жильцы многоэтажного дома на улице Мира в Центральном районе Тольятти пожаловались на то, что один из их соседей систематически выливает с балкона мочу. Один из жильцов начал задыхаться от этого и повесил объявление, в котором обратился к нерадивому соседу. Его текст приводит портал tltgorod.ru.

- «Жилец», выливающий мочу с балкона, лучше прекрати! – говорится в объявлении. – Тебя видели (второй-третий этаж). Сообщу в полицию. Квартиру вычислить не сложно. Дышать нечем.

Жильцы дома уверяют, что во всем виновата некая «бабка с тазиком», которая выплескивает жидкость со «среднего балкона второго этажа».

- Судя по всему, у престарелой женщины возникли проблемы то ли с канализацией, то ли с головой, - предполагает автор материала. - Так или иначе, обращение с доски объявлений спустя несколько часов исчезло.

Отмечают, что с пенсионеркой, возможно, провели профилактическую беседу. Жалоб на нее больше не было.