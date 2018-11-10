2018-11-10T09:21:16+03:00
Происшествия

Сызранца взяли под стражу из-за незаконного оборота наркотиков

Мужчина сбыл сверток с героином
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Масса наркотика – 0,56 грамма.Масса наркотика – 0,56 грамма.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани полицейские провели оперативное мероприятие «Контрольная закупка». Во время нее правоохранители задержали мужчину 1981 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый сбыл один полимерный сверток с героином. Масса наркотика – 0,56 грамма.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, - говорится в сообщении облГлавка.

Сейчас полиция выясняет канал поставки наркотика.

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