Самарец во время пьянки ударил зятя ножом
Поножовщиной закончилось застолье в доме на улице Советской Армии в Самаре. Повздорили родственники: 52-летний шурин и 42-летний зять. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
- Во время драки старший из противников схватил нож и нанес зятю удар в область живота. В полицию и службу скорой медицинской помощи обратилась супруга пострадавшего, - рассказали в Главке.
При этом заступиться за младшего участника драки попытался его сын, однако разнять драчунов у него не вышло.
Теперь несдержанному шурину придется отвечать по закону – на него завели уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раньше у подозреваемого уже были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступления.