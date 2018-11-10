2018-11-10T10:38:34+03:00
Происшествия

Самарец во время пьянки ударил зятя ножом

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Раньше у подозреваемого уже были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступленияРаньше у подозреваемого уже были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поножовщиной закончилось застолье в доме на улице Советской Армии в Самаре. Повздорили родственники: 52-летний шурин и 42-летний зять. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Во время драки старший из противников схватил нож и нанес зятю удар в область живота. В полицию и службу скорой медицинской помощи обратилась супруга пострадавшего, - рассказали в Главке.

При этом заступиться за младшего участника драки попытался его сын, однако разнять драчунов у него не вышло.

Теперь несдержанному шурину придется отвечать по закону – на него завели уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раньше у подозреваемого уже были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступления.

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